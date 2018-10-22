США стали лучше понимать российскую позицию, заявил Болтон

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018

БОЛТОН ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ С ПАТРУШЕВЫМ: МЫ ПОНИМАЕМ РОССИЙСКУЮ ПОЗИЦИЮ СЕЙЧАС ЛУЧШЕ, И ХОТИМ ЕЩЕ ЕЕ УТОЧНИТЬ, ВИДЕТЬ ЕЕ ДЕТАЛИ

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