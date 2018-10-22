Болтон рассказал о дискуссии с Патрушевым по вопросу ограничения вооружений

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что у него с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым были очень серьезные, плотные дискуссии по вопросу об ограничении вооружений.

"У нас были очень серьезные, плотные дискуссии по вопросу об ограничении вооружений сегодня", — заявил Болтон в интервью "Эхо Москвы".

"У нас были очень серьезные заявления по нашей позиции высказаны. Мы консультировались по этому вопросу и будем продолжать эти консультации с другими участниками этого процесса", — добавил Болтон.