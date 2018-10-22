Встреча Патрушева и Болтона длилась около пяти часов

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, прошедшая в понедельник в Москве, длилась примерно пять часов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Прошедшая встреча продолжалась около пяти часов", — сказал Аношин.

Патрушев обсудил с Болтоном вопрос продления договора СНВ-3, ядерное соглашение по Ирану, обстановку в Сирии, на Украине и в Афганистане, а также другие темы.

В контексте сделанного накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности российская сторона вновь заявила о принципиальной позиции о важности сохранения ДРСМД в силе и подтвердила готовность к совместной работе, направленной на устранение взаимных претензий в связи с выполнением договора. Патрушев подчеркнул, что расторжение договора станет серьезным ударом для всей международно-правовой системы нераспространения и контроля над вооружениями.