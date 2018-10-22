Генсек ООН выразил надежду, что Россия и США найдут решение по ДРСМД

ООН, 22 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассчитывает, что Россия и США все-таки найдут возможность устранить разногласия по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, из которого США вышли, сообщил в понедельник журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь в курсе заявления США (о выходе из ДРСМД — ред.), и он надеется, что две страны сойдутся на том, что надо решить разногласия", — сказал Хак.

Он напомнил, что в мае Гутерреш обратился к обеим странам, в том числе призвав "делать новые шаги в воспрепятствовании появления новых ядерных угроз".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.