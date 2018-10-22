В правительстве Крыма назначат двух новых вице-премьеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов определился с кандидатурами двух новых вице-премьеров крымского правительства, один будет курировать финансы и экономику, второй – строительство и реализацию федерально-целевой программы развития полуострова, сообщил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Сергей Валерьевич (Аксенов) определился с кандидатурами, а само назначение – это процесс. Кроме того, кандидатуры будут представлены на рассмотрение государственного совета республики. Среди кандидатур – действующий министр финансов республики Ирина Кивико и депутат государственного совета Евгений Кабанов", — сказал РИА Новости Полонский.

По его словам, Кивико будет курировать финансово-экономический блок, а Кабанов — строительство и реализацию ФЦП развития Крыма.

Ранее курирующий финансов-экономический блок и ФЦП вице-премьер крымского правительства Виталий Нахлупин был задержан правоохранительными органами в Москве и арестованный в на два месяца. Нахлупин, обвиняемый в получении взяток, будет содержаться в СИЗО "Лефортово".