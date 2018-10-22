Патрушев и Болтон обсудили вопрос продления договора СНВ-3

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время встречи в Москве. 22 октября 2018

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в понедельник в Москве обсудили вопрос продления договора СНВ-3, говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

"В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года еще на пять лет", — отмечается в сообщении.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.