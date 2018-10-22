В Совбезе назвали основные темы прошедшей встречи Патрушева и Болтона

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудили на встрече в Москве ситуацию с соглашением по Ирану, обстановку в Сирии, Афганистане и на Украине, а также ядерную проблему Корейского полуострова, сообщает пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ.
Отмечается, что российская сторона приветствовала шаги Вашингтона по нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а также усилия Сеула и Пхеньяна по продвижению межкорейских отношений.
Кроме того, с обеих сторон был озвучен ряд инициатив, реализация которых может способствовать созданию атмосферы доверия и укреплению сотрудничества между РФ и США. Подчеркивается, что по итогам состоявшейся встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога по линии советов безопасности двух стран.