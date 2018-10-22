Тюменский губернатор ранжировал подчиненных по уровню бюджетных трат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, в котором сотрудники правительства региона разделены на три группы в зависимости от того, сколько денег они могут тратить на мебель и оборудование.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В первую категорию вошли руководители органов госвласти региона, областные депутаты, руководитель аппарата облдумы, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования. Им полагается ноутбук до 65 тысяч рублей, планшет ценой не более 25,1 тысячи рублей, моноблок стоимостью до 80 тысяч рублей, системный блок, монитор, МФУ, мобильный телефон стоимостью до 15 тысяч рублей.

Помимо техники, сотрудники первой группы могут приобрести автомобиль, потратив на него не более 2,5 миллиона рублей. Из мебели им полагаются стулья из древесины ценных пород (до 30 тысяч рублей за штуку), стол из массива дерева ценой до 45,5 тысячи рублей, шкаф – также из массива дерева, ценой не более 36 тысяч рублей, подставки для аппаратуры и приборов (до 18 тысяч рублей), офисная тумба (до 30 тысяч рублей), письменный стол с тумбой (до 60 тысяч рублей) и другое.

Ко второй категории документ относит всех остальных сотрудников госучреждений, территориального фонда обязательного медицинского страхования и унитарных предприятий. Им разрешается иметь ноутбук стоимостью до 60 тысяч рублей, моноблок, системный блок, монитор, МФУ. Мобильный телефон им положен ценой только до 5 тысяч рублей, автомобиль – ценой до 1,2 миллиона рублей, планшет они иметь не могут. Из мебели им положены стулья по цене не более 6,5 тысячи за штуку, стол может быть из МДФ или ДСП стоимостью до 4 тысяч рублей, шкаф – по цене до 6,5 тысячи рублей. Подставки для аппаратуры и приборов этой группе сотрудников не положены.

В третью категорию попали программисты, администраторы, графические редакторы. Им разрешается приобретать ноутбук до 60 тысяч рублей, системный блок, монитор. Моноблок, планшет и мобильный телефон им иметь не положено. В то же время разрешен автомобиль стоимостью до 1,2 миллиона рублей. Из мебели у них может быть стул по цене не более 6,5 тысячи за штуку, стол из МДФ или ДСП стоимостью до 4 тысяч рублей.