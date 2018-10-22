Российские санкции создадут Украине серьезные проблемы, заявил Клинцевич

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ответ России на недружественные меры Украины не будет формальным и создаст серьезные проблемы как для юридических, так и для физических лиц, подпадающих под его действие, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Президент РФ Владимир Путин подписал в понедельник указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян.

"Не сомневаюсь, что ответ России на недружественные действия украинской стороны, продолжающиеся не один год, будет отнюдь не формальным. Специальные экономические меры, которые согласно указу президента поручено разработать правительству, создадут серьезные проблемы для физических и юридических лиц, подпадающих под эти меры", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Как считает сенатор, указ о специальных экономических мерах "прямо рекомендует Киеву перестать играть в санкционные игры".