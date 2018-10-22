Группа по сотрудничеству Совфеда планирует посетить Японию в конце ноября

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников парламента Японии планирует в конце ноября совершить поездку в Японию, заявил член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Озеров.

"Группа по сотрудничеству планирует в конце ноября поездку в Японию. Завтра совет палат утвердит окончательную дату, и мы начнём наполнять времяпрепровождение в Японии конкретными мероприятиями", — сказал Озеров на встрече с парламентской делегацией из Японии.

По его словам, группа хотела бы обсудить здравоохранение и вопросы строительства, это уже обсуждалось с представителями посольства Японии.

"Постараемся найти место обсуждению вопросов туризма", — добавил сенатор.

"Мы бы хотели, чтобы и 10-11 декабря делегация во главе с моим коллегой, председателем группы по сотрудничеству парламента Японии посетила Совет Федерации. Мы будем отмечать мероприятия, связанные с 25-летием Совфеда, будет большая конференция в рамках этого, посвящённая роли парламента в укреплении сотрудничества", — отметил Озеров.