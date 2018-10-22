Патрушев и Болтон обсудили ситуацию в Сирии, Иране и КНДР

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон обсудил с секретарем СБ РФ Николаем Патрушевым и тематику соглашений в области вооружений, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом, говорится в сообщении посольства США в России.
"Джон Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов.., включая Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
Также в сообщении отмечается, что стороны обсудили тематику соглашений в области вооружений.
Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от Болтона.