Помощник главы МИД Ирана намерен обсудить ситуацию в Сирии и Йемене

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Помощник главы МИД Ирана Хоссейн Джабери Ансари во время визита в Москву 23 октября намерен обсудить сирийский кризис и ситуацию в Йемене, сообщило посольство Ирана в Москве.

"Помощник министра иностранных дел по особым политическим вопросам во главе делегации совершит визит с Москву во вторник, чтобы провести переговоры по развитию событий в регионе, в особенности в Сирии и Йемене", — сообщило посольство в Telegram-канале.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщал, что Ансари проведет консультации в МИД РФ. Внешнеполитическое ведомство позже сообщило РИА Новости о том, что 23 октября в Москве пройдет встреча "астанинской тройки" (Иран, Россия, Турция).

Источник в МИД Турции заявил РИА Новости, что замглавы МИД Седат Онал, который традиционно возглавляет делегацию Турции на переговорах астанинского формата, примет участие в трехсторонней встрече в Москве. Ансари, в свою очередь, представляет Иран на переговорах астанинского формата.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России