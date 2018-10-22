Россия продолжит помогать ЦАР восстанавливать вооруженные силы

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Москва намерена продолжать помогать ЦАР в восстановлении национальных вооруженных сил, уже прошли обучение более тысячи военных страны, сообщает МИД РФ.

"Принимая во внимание сложившуюся тяжелую ситуацию в Центральноафриканской Республике, Президент этой страны Ф. А, (Фостен-Арканж — ред) Туадера обратился к российской стороне с просьбой о содействии в укреплении национальных вооруженных сил и органов безопасности. Исходя из традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Москвой и Банги, Россией было принято решение на безвозмездной основе оказать партнерам военно-техническую помощь, которая осуществляется в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН", — заявили в российском министерстве.

"С согласия Комитета СБ ООН 2127 по ЦАР из наличия Министерства обороны Российской Федерации на нужды центральноафриканской армии в конце января – начале февраля с.г. поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также командированы 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. На сегодняшний день обучение прошли более 1 тысячи центральноафриканских военнослужащих. Намерены продолжить оказывать Банги необходимую помощь в деле восстановления национальных вооруженных сил. С ведома профильного Комитета СБ ООН планируем направить в ЦАР дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения", — говорится в сообщении на сайте дипведомства.