Пашинян рассказал об атмосфере взаимного доверия с Путиным

ЕРЕВАН, 22 окт – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян рассказал журналистам, что между ним и президентом России Владимиром Путиным есть атмосфера взаимного доверия.

"Наши и мои личные отношения с нашими партнерами, я об этом уже говорил, очень прямые и искренние, без темных углов. Я очень рад, что в наших отношениях, в том числе, с президентом России Владимиром Путиным сформировалась атмосфера взаимного доверия", — цитирует Пашиняна Sputnik Армения

По его словам, это не значит, что обо всем у них существует одинаковая позиция, и они во всем согласны.

"Это значит, что мы с пониманием подходим к мнению друг друга, и уверены, что искренни друг к другу", — сказал Пашинян.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян рассказал о продолжающемся обсуждении по предстоящему визиту в республику президента России Владимира Путина. Он пояснил, что сроки пока не определены, однако приезд российского лидера должен состояться в ближайшее время.

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