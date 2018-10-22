Песков пока не стал оценивать влияние заявлений Трампа о ДРСМД на СНВ-III

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Оценивать влияние заявлений президента США Дональда Трампа о возможном выходе Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на договор СНВ-III можно будет только после конкретных шагов Вашингтона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Ряд экспертов и депутатов, включая главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, считают, что после заявления США о выходе из ДРСМД пролонгация СНВ-III может оказаться под вопросом.

"В данном случае какие-то гипотетические рассуждения возможны, но вряд ли уместны. Нужно дождаться конкретных шагов со стороны Вашингтона. Пока было выражено намерение, но это намерение пока не подтверждается конкретными действиями", — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить влияние заявлений Трампа по ДРСМД на возможность продления договора СНВ-III.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.