США пока не предпринимали действий по выходу из ДРСМД, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. США пока не предпринимали действий по выходу из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), процедура которого предусмотрена самим документом, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хочу сказать, что в самом документе прописана процедура выхода из этого соглашения. Пока никаких действий, прописанных в тексте, направленных на выход из этого документа, Соединенные Штаты не предпринимали", — заявил Песков, комментируя планы США выйти из договора.

Он подтвердил, что тема ДРСМД будет подниматься в ходе контактов с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, прибывшим в Россию.

"Разумеется, эта тема будет подниматься с Болтоном. Конечно, нам нужно будет выслушать какие-то объяснения американской стороны все-таки по этому вопросу, потому что это вопрос стратегической безопасности и, еще раз повторяю, такие намерения способны сделать мир более опасным", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В воскресенье Песков сообщил РИА Новости, что вопрос договора РСМД наверняка будет подниматься на встрече президента РФ Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.