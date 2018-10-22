Встреча с Болтоном остается в графике Путина, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Встреча с помощником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, который в воскресенье прибыл в Москву, остается в графике российского лидера Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока встреча планируется", — ответил он на вопрос журналистов, точно ли состоится встреча Путина и Болтона.

Отвечая на вопрос, какие темы стоят в приоритете на встрече, Песков предложил обратиться в МИД. "Это нужно спрашивать в МИДе, обсуждения идут в первую очередь с (секретарем Совета безопасности РФ Николаем) Патрушевым, (главой МИД Сергеем) Лавровым и так далее, они являются визави, поэтому нужно все-таки спрашивать скорее в министерстве иностранных дел", — сказал Песков.