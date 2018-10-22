В Кремле обеспокоены планами США выйти из ДРСМД

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Кремле категорически отвергают обвинения со стороны Соединенных Штатов в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, намерение президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД вызывает глубокую обеспокоенность, такие шаги сделают мир более опасным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с тем, что Россия нарушает РСМД, Россия была и остается приверженной положениям этого договора. И мы считаем, что намерение выйти из этого документа, конечно, вызывает обеспокоенность, ибо подобные шаги, будь они предприняты в реальности, сделают мир более опасным", — заявил Песков журналистам в понедельник.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Как заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, РФ рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который в воскресенье прибыл в Москву.