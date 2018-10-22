В Кремле рассказали о готовящемся визите Путина в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Определенности по срокам визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию пока нет, подготовка к визиту продолжается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее в октябре замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил РИА Новости, что президент Владимир Путин может встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября. Богданов тогда отметил, что встреча может стать этапом подготовки визита Путина в королевство. В то же время посол Саудовской Аравии в Иордании Халед бен Турки Аль Сауд в интервью РИА Новости заявлял, что королевство ждет, что Путин примет приглашение короля Сальмана посетить страну.

"Пока определенности по срокам визита нет, как только мы согласуем по дипломатическим каналам, мы вас проинформируем. В целом, подготовка к визиту продолжается", — сказал Песков.