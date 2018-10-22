Путин обсудит с Собяниным вопросы развития Москвы

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с мэром Москвы Сергеем Собяниным, обсудит "столичные дела", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во второй половине дня он примет мэра Москвы Собянина, обсудят столичные дела, вопросы развития столицы. Столица развивается быстро, в этой связи вопросов и тем, которые интересуют президента, много. Вы знаете, что Путин достаточно регулярно встречается с Собяниным для "сверки часов", — сказал Песков журналистам.