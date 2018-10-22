МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и представители властей РФ могут обсудить в Москве возможную личную встречу лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа, она может пройти как в Париже 11 ноября, так и в Буэнос-Айресе на саммите G20, сообщил РИА Новости российский источник.

Болтон 22-23 октября находится с визитом в российской столице.

"Могут", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности обсуждения с высокопоставленным представителем Белого дома будущей встречи глав государств.

Говоря о возможном месте и времени таких переговоров, источник отметил, что "возможны любые варианты встреч". "Это может и в Париже быть, и в Буэнос-Айресе на "двадцатке", — подчеркнул он.