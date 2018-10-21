Exit poll: правящая партия Качиньского лидирует на местных выборах в Польше

ВАРШАВА, 21 окт – РИА Новости. Представители правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского выиграли в большинстве избирательных округов на местных выборах, гласят результаты exit poll, проведенного социологическим институтом Ipsos.

Избирательные участки закрылись в 21.00 (22.00 мск). По данным exit poll, на участки пришли более 50% избирателей.

По данным опроса, за "Право и справедливость" проголосовали 32,3% избирателей, 24,3% проголосовали за коалицию оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесная", 16,3% проголосовали за Польскую крестьянскую партию.

Четвертое место поделили движение "Кукиз 15" и беспартийные кандидаты – по 6,3% каждый. Союз демократических левых сил набрал 5,7%, движение "Свободные и солидарные" набрало 1,5%, партия "Razem" — 1,4%, Национальное движение – 1,2%, "Зеленые" — 1%.

Также exit poll говорит о том, что "Право и справедливость" выиграла в девяти воеводствах, а оппозиция – в семи.

Ожидается, что официальные результаты государственная избирательная комиссия огласит во вторник или в среду.

Территория Польши состоит из 16 воеводств, которые, в свою очередь, делятся на повяты, а повяты — на гмины. В ходе выборов жители страны выбирали депутатов городских, гминных советов и советов повятов, а также воеводских сеймиков (аналоги областных советов). Выборы в эти структуры пройдут в один тур.

В этот же день прошел первый тур выборов мэров городов и руководителей сельских гмин (войтов). В тех городах и гминах, где ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов избирателей (50% и один голос), состоится второй тур, назначенный на 4 ноября.

Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий очень доволен результатом. "Если опросы подтвердятся, это будет один из лучших результатов в современной истории", — сказал он.

"Нам придется тяжело работать в течение будущего года. Мне бы хотелось, чтобы новые выборы проходили в лучшей атмосфере", — добавил премьер, напомнив, что скоро Польшу ждут выборы в Европарламент и национальный парламент.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии, в воскресенье выбирали около 47 тысяч депутатов местных советов, почти 2,5 тысячи войтов и мэров. Право голоса имеют более 30 миллионов граждан Польши.