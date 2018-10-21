Слуцкий рассказал о возможных последствиях непродления договора СНВ

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Непродление СНВ-III в 2021 году может повлечь за собой выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), что обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. По словам Слуцкого, вследствие этого может оказаться пролонгация СНВ-III.
"В свою очередь, непродление СНВ-3 в 2021 году может повлечь за собой также и выход из ДНЯО, что полностью обрушит весь режим нераспространения и разоружения на планете, на достижение которого потребовались десятилетия во второй половине прошлого века. А это — с вероятностью 100% реальная новая "холодная война" и гонка вооружений, что ставит мир на порог атомной катастрофы. Не хотелось бы", — сказал журналистам Слуцкий.
3.8%Да, есть много вопросов, по которым страны успешно сотрудничают
96.2%Нет, США уже неоднократно нарушали двусторонние договоренности
Договор СНВ-III Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.