Титов рассказал, как собирается налаживать отношения России и Запада

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Председатель Партии роста Борис Титов намерен собрать на форуме в следующем году партии из разных стран мира, которые представляют интересы предпринимателей, чтобы попытаться наладить отношения РФ с Западом, сообщает пресс-служба партии.

Партия роста в субботу проводит внеочередной съезд, на котором состоится ротация федерального политического совета (ФПС) партии, а также будут подведены итоги прошедших выборов и определена стратегия на кампанию 2019 года.

"Наш главный принцип – даже самый худой мир лучше любой даже самой хорошей войны. Патриотизм — это когда тебя уважают, а не боятся. Как политик вижу свою цель в том, чтобы восстановить отношения с Западом. И если у власти не получается, нужно помочь ей найти пути выхода из этой всеобщей драки. (Президент России Владимир) Путин призывал бизнес помочь ему – мы будем помогать", — приводит пресс-служба слова Титова.

Политик подчеркнул, что во время предстоящего в следующем году второго Столыпинского форума планируется собрать "так называемый бизнес-интернационал – партии, представляющие интересы предпринимателей, со всего мира".

По его словам, партия поставила цель через контакты с экспертными и профессиональными сообществами найти и предложить странам решения по болевым проблемам.

"Уже общались с представителями британского истеблишмента, будем продолжать двигаться в этом направлении. Работаем с Евросоюзом по антикоррупционной программе PRECOP. Расширяем партийные связи с политиками Франции, Германии, Израиля. Как правые либералы мы с огромным уважением относимся к опыту экономических реформ Китая, начатых великим Дэн Сяопином, и продолженных сегодня Си Цзиньпином. Работаем с Комитетом развития и реформ КНР, в особенности с их think tank – Институтом макроэкономики", — цитирует пресс-служба слова Титова.