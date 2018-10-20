Александра Любимова избрали заместителем председателя Партии роста

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Журналист, один из создателей телекомпании "ВИД" Александр Любимов избран заместителем председателя Партии роста, такое решение принято на съезде партии в субботу, при этом артист Николай Фоменко возглавит московское региональное отделение партии, сообщает пресс-служба Партии роста.

Партия роста в субботу проводит внеочередной съезд, на котором состоится ротация федерального политического совета (ФПС) партии, а также будут подведены итоги прошедших выборов и определена стратегия на кампанию 2019 года.

"Любимов избран заместителем председателя Партии роста", — сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее председатель партии Борис Титов предложил партии выдвинуть Любимова на должность секретаря федерального политсовета.

Также, по данным пресс-службы, экс-депутат Госдумы, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева решением съезда включена в руководящий партийный орган — федеральный политсовет. При этом Фоменко предложено возглавить московское региональное отделение партии. Отмечается, что конференция отделения состоится на следующей неделе.

Фоменко был доверенным лицом Титова на выборах президента России в 2018 году.