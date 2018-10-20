В Совфеде прокомментировали обвинения США в отношении россиянки

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что новые обвинения США в отношении россиянки Елены Хусяновой доказывают, что Россия имеет дело с целой машиной репрессий, которая живет по законам, далеким от здравомыслия.

"Можно лишь с тревогой утверждать: под угрозой может оказаться буквально любой россиянин, скажем, написавший что-то не восторженное об Америке в соцсетях. Забудьте про права человека и презумпцию невиновности – мы имеем дело с целой машиной репрессий, которая уже живет по своим законам, далеким от законности и даже элементарного здравомыслия", — написал сенатор в Facebook

По мнению Косачева, арест россиянки связан с заявлением спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Выступая на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне в четверг, Волкер заявил, что администрация США "каждые месяц-два" будет вводить дополнительные санкции против РФ по Украине. "То есть раз в один-два месяца должно что-то происходить, чтобы эти санкции оправдывать. А если не происходит — провоцировать", — написал сенатор.

Кроме того, глава международного комитета Совфеда отметил, что подобные действия администрации США являются элементом внутренней борьбы за места в палатах Конгресса, которые будут обновляться ‪6 ноября‬. "Дело вовсе не в России и не в конкретных россиянах, которых периодически – по ощущению – произвольно "выдергивают", ко всеобщему удивлению, чтобы выстроить очередную схему надуманных обвинений", — написал сенатор.

Косачев добавил, что в России могут лишь с огорчением констатировать сложившийся антироссийский консенсус в обеих партиях и обеих палатах Конгресса. "Для нас победа тех или иных "50 оттенков русофобии", мягко говоря, не стоит свеч столь откровенного вмешательства с предсказуемо нулевым эффектом", — подчеркнул сенатор.

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".