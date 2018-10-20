РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 20 окт — РИА Новости. Обвинение минюста США против гражданки РФ о "вмешательстве" в предстоящие в ноябре выборы — это курс на дискредитацию России, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Я думаю, нам всем нужно не беспокоиться. У США еще много сюжетов для того, чтобы обвинить Россию в грехах. Курс взят, это курс твердый, уверенный, курс нацеленный не просто на дискредитацию России в глазах мирового сообщества, а сама эта дискредитация нужна тем, кто определяет архитектуру вашингтонской внешней политики для того, чтобы создать кризисную ситуацию в стране и в конечном счете обеспечить проблемы для ее развития", — сказал журналистам Новиков.

Парламентарий отметил, что цель подобных заявлений со стороны США — ослабление геополитического влияния РФ.

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".