В МИД ответили на обвинения США в адрес россиянки

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал постыдной клеветнической кампанией в преддверии выборов в американских конгресс обвинения США против россиянки.

Рябков отметил, что в США более двух лет — с президентских выборов — распространяют беспардонную ложь относительной "мифической руки Москвы". Ту же карту, отметил дипломат, в Вашингтоне пытаются разыграть в преддверии выборов в американский конгресс.

"Уже не раз отмечали, что речь идет о постыдной клеветнической кампании. Она продиктована стремлением некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию. Для этого в ход идут негодные средства, включая откровенно заказные уголовные дела с нелепыми обвинениями и смехотворной "доказательной базой", — заявил Рябков, комментарий которого размещен на сайте ведомства.

Минюст США в пятницу выдвинул против гражданки РФ обвинения во вмешательстве в предстоящие в ноябре выборы. В сообщении ведомства отмечается, что против сотрудницы компании Project Lakhta 44-летней Елены Алексеевны Хусяновой (Elena Alekseevna Khusyaynova, вариант расшифровки фамилии — Хусяйнова) выдвинуты обвинения в сговоре с целью "посеять смуту в политической системе США" за счет "распространения дезинформации" и "провоцирования споров" по широкому спектру резонансных вопросов. В частности, это касается контроля над продажей и ношением оружия и иммиграции. Процесс против россиянки инициирован в суде города Александрия в штате Виргиния. По данным обвинения, жительница Петербурга является главным бухгалтером в компании. При этом, сообщают в ведомстве, "обвинение не содержит данных о том, что Хусяйнова или сговор в целом оказал какой-либо эффект на результат выборов".