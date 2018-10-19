Явлинский заявил о новом этапе развития "Яблока"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский заявил о новом этапе развития партии, сообщает пресс-служба политсилы в пятницу.

"Сегодня на заседании федерального политического комитета "Яблока" его председатель Григорий Явлинский предложил новый этап развития партии. "Яблоко" должно стать партией, для которой главными должны стать моральные, нравственные и интеллектуальные координаты", — говорится в сообщении.

По словам Явлинского, "Яблоко" должно стать партией морали в самом прямом смысле слова. "Как она описана в заповедях. Это все есть в нашей культуре, христианской вере, это мы транслируем в политику, это и есть наше лицо. Мы должны быть интеллектуальным центром в условиях, когда все деградирует", — цитирует пресс-служба слова политика.

Отмечается, что важной задачей Явлинский назвал рост будущих лидеров, политиков новой эпохи, тех, кто "сознательно готов ориентироваться не на строительство карьеры и достижение успеха по меркам среды, окружающей нас сейчас, а на свой внутренний моральный императив, не совпадающий с этими мерками".

По мнению политика, партия обязана предложить такую альтернативу обществу. "Это рискованно, в том числе морально. Потому что все мы люди со своими слабостями. Но мы должны брать на себя ответственность. Суть нашей позиции: свобода, справедливость, закон и то, что мы утверждаем с 90-х годов: не врать и не воровать", — заключил Явлинский.

На президентских выборах в марте Явлинский получил чуть больше 1% голосов, на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года у "Яблока" было почти 2%.