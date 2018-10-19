Явлинский заявил о новом этапе развития "Яблока"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский заявил о новом этапе развития партии, сообщает пресс-служба политсилы в пятницу.
По словам Явлинского, "Яблоко" должно стать партией морали в самом прямом смысле слова. "Как она описана в заповедях. Это все есть в нашей культуре, христианской вере, это мы транслируем в политику, это и есть наше лицо. Мы должны быть интеллектуальным центром в условиях, когда все деградирует", — цитирует пресс-служба слова политика.
Отмечается, что важной задачей Явлинский назвал рост будущих лидеров, политиков новой эпохи, тех, кто "сознательно готов ориентироваться не на строительство карьеры и достижение успеха по меркам среды, окружающей нас сейчас, а на свой внутренний моральный императив, не совпадающий с этими мерками".
На президентских выборах в марте Явлинский получил чуть больше 1% голосов, на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года у "Яблока" было почти 2%.