Медведев заявил, что Россия готова к диалогу с ЕС по целому ряду вопросов

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с европейскими странами по целому ряду вопросов, включая санкции, по существующим каналам диалога, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил, что на переговорах со своим бельгийским коллегой они отметили, что в области сельского хозяйства "целый ряд возможных сфер сотрудничества между Россией и Бельгией" из-за санкций и ответных ограничительных мер РФ "оказывается заблокированным".
Премьер заявил, что отказ от санкций — это взаимовыгодное дело. "Если это нужно европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти", — отметил Медведев и подчеркнул, что подобные решения позволят улучшить экономический климат на всем европейском континенте.