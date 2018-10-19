Замглавы МИД обсудил с послом ЕС сотрудничество Москвы и Брюсселя

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов обсудил с главой представительства ЕС в России Маркусом Эдерером график предстоящих контактов Россия-Евросоюз и сотрудничество по ключевым международным проблемам, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные аспекты ситуации на европейском континенте, в том числе в двусторонних отношениях между Россией и Евросоюзом. Рассмотрен график предстоящих контактов в рамках российско-есовского политдиалога. Акцентирована важность поддержания динамики сотрудничества России и ЕС по ключевым международным проблемам и совместного противодействия общим вызовам и угрозам", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.