В Госдуме рассказали о сроках принятия проекта об обороте "веселящего газа"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Госдуме рассчитывают принять законопроект об обороте и запрете рекламы "веселящего газа" уже в осеннюю сессию, сказала на пресс-конференции зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.
"Мы очень надеемся на это (принятия закона в осеннюю сессию), потому что непозволительно долго идёт дискуссия. В 2012 году тоже очень активно поднимали эту тему, но закончилось тем, что Роспотребнадзор выдал свой внутренний акт, письмо для территориальных органов, который признал, что распространение закиси азота для употребления не по назначению носит признаки преступления", — сказала Костенко.
Тем не менее, уточнила она, при обращении в суды, правоохранительные органы получали отказ, поскольку "письмо Роспотребнадзора — это письмо Роспотребнадзора", оно не имеет юридической силы.
"Формируется зависимость, при том, что эффект от закиси азота убывает, а человек уже вошёл в ту сферу, где, скорее всего, и наркотики тоже есть, вероятность вовлечения в наркотизацию вырастает во много раз. Вот в этом опасность закиси азота с медицинской точки зрения", — пояснила Шевцова.