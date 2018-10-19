В Госдуме рассказали о сроках принятия проекта об обороте "веселящего газа"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В Госдуме рассчитывают принять законопроект об обороте и запрете рекламы "веселящего газа" уже в осеннюю сессию, сказала на пресс-конференции зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Ранее депутат внесла на рассмотрение нижней палаты парламента пакет законопроектов, направленный против пропаганды, свободной продажи и покупки "веселящего газа" как средства развлечения. Изменения предлагается внести в КоАП и в федеральный закон "О рекламе", также подготовлен проект федерального закона "Об ограничении оборота закиси азота в РФ".

"Мы очень надеемся на это (принятия закона в осеннюю сессию), потому что непозволительно долго идёт дискуссия. В 2012 году тоже очень активно поднимали эту тему, но закончилось тем, что Роспотребнадзор выдал свой внутренний акт, письмо для территориальных органов, который признал, что распространение закиси азота для употребления не по назначению носит признаки преступления", — сказала Костенко.

Тем не менее, уточнила она, при обращении в суды, правоохранительные органы получали отказ, поскольку "письмо Роспотребнадзора — это письмо Роспотребнадзора", оно не имеет юридической силы.

При этом член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Юлия Шевцова рассказала, что употребление закиси азота "стимулирует дальнейшее потребление". В психологическом плане, объяснила она, опасность состоит в том, что любое употребление психоактивных веществ с целью развлечения "открывает дорогу к большим наркотикам".

"Формируется зависимость, при том, что эффект от закиси азота убывает, а человек уже вошёл в ту сферу, где, скорее всего, и наркотики тоже есть, вероятность вовлечения в наркотизацию вырастает во много раз. Вот в этом опасность закиси азота с медицинской точки зрения", — пояснила Шевцова.