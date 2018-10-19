Путин заявил, что президент Узбекистана преувеличил его вклад в историю

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем выступлении преувеличил вклад главы российского государства в историю, но подчеркнул, что Россия будет исполнять все, о чем договорились лидеры двух стран, для дальнейшего развития межгосударственных связей и укрепления дружбы народов.

Ранее в своем выступлении по итогам российско-узбекских переговоров Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан "радуют огромные достижения Российской Федерации, которые стали возможными, прежде всего, благодаря мудрой, дальновидной и решительной политике выдающегося государственного деятеля мирового масштаба Владимира Владимировича Путина". Глава Узбекистана также выразил признательность Путину "за последовательные личные усилия, направленные на укрепление дружественных связей и всестороннего сотрудничества между нашими государствами".

"Преувеличил мой вклад в историю, но хочу вас заверить, что мы будем все исполнять, все, о чем мы договорились. Уверен, что это принесет пользу развитию наших межгосударственных связей, будет укреплять дружбу между нашими народами и, безусловно, скажется на благосостоянии граждан наших стран", — сказал в свою очередь Путин, завершая свое выступление.

Президент РФ находится в Узбекистане с государственным визитом.