В Воронежской области назначили главу управления лесхоза

ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Бывший начальник ГУМВД по Воронежской области Александр Сысоев назначен руководителем управления лесного хозяйства региона, сообщает в пятницу облправительство.

"Губернатор Александр Гусев подписал указ о назначении Сысоева Александра Николаевича 22 октября 2018 года на государственную должность Воронежской области руководителя управления лесного хозяйства Воронежской области", — говорится в сообщении

Отмечается, что Сысоев назначается на срок губернаторских полномочий Гусева.

Генерал-лейтенант полиции Сысоев с апреля 2011 года возглавлял главное управление МВД по Воронежской области и был освобожден от должности 6 июля 2018 года. Ранее был министром внутренних дел Адыгеи.

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