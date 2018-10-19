Путин рассказал о развитии отношений с Узбекистаном

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Узбекистан является надежным союзником России, государства будут расширять базу двустороннего сотрудничества, и давно назревшие позитивные изменения в республике будут этому способствовать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в узком составе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Российский лидер отметил, что Узбекистан является "надежным союзником и стратегическим партнером" РФ. "Мы видим, как быстро и как основательно меняется ситуация в Узбекистане, как организуются и проводятся реформы, которые давно назрели и абсолютно необходимы для узбекской экономики и узбекского народа", — сказал президент РФ. Он выразил уверенность, что не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе экономика и жизнь народа Узбекистана будут меняться основательно к лучшему. "Это дает нам возможности развивать отношения на новой базе, именно благодаря этим изменениям, которые вы сейчас организуете в Узбекистане, удается добиваться серьезного расширения наших торгово-экономических связей", — отметил Путин.

"Мы намерены и дальше двигаться в таком же темпе, будем все делать для того, чтобы расширять базу нашего взаимодействия, в том числе за счет регионального сотрудничества", — продолжил российский лидер. Он обратил внимание на проведение в эти дни в Ташкенте первого межрегионального форума России и Узбекистана. "Я не сомневаюсь нисколько, что те консультации, те переговоры, которые продолжаются второй день, дадут очень хороший результат", — подчеркнул президент РФ.

Мирзиёев, в свою очередь, в начале беседы отметил, что за последние два года стратегическое партнерство и союзнические отношения двух стран вышли на новый качественный уровень. "У нас сотрудничество развивается по всем направлениям", — констатировал президент Узбекистана. Среди сфер взаимодействия он выделил военно-техническое сотрудничество, науку, образование и культуру. Новым стратегическим направлением Мирзиёев назвал строительство в Узбекистане первой АЭС, старт которому будет дан в пятницу при участии президентов.