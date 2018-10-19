Шойгу отметил, что отношения России и Китая находятся на подъеме

ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Отношения России и Китая находятся на подъёме, страны активно сотрудничают в многосторонних форматах, показывают пример ответственного подхода к решению международных проблем, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В настоящий момент российско-китайские отношения переживают один из лучших периодов за всю их историю", — сказал Шойгу в пятницу в ходе встречи с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

По словам Шойгу, Москва и Пекин показывают пример взвешенного и ответственного подхода к решению актуальных международных проблем.

"Наши страны эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, прежде всего в таких, как БРИКС, ШОС, ООН. Плотно координируются позиции по региональной тематике, включая вопросы безопасности в Северо-Восточной, Центральной Азии, на Ближнем Востоке", — сказал Шойгу.

Залогом устойчивости российско-китайских связей, отметил он, являются тесные дружеские отношения между главами государств.

Министр отметил, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в текущем году провели три встречи, в том числе полноформатные саммиты в Пекине и Владивостоке.

"Показателем особой степени политического доверия в российско-китайских отношениях является динамичное взаимодействие в военной и военно-технической областях", — сказал Шойгу, подчеркнув, что глубину, характер и направленность этого сотрудничества определяют лидеры двух стран.

"Намерены полностью реализовать имеющиеся договорённости в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС)… Сегодняшняя встреча это ещё одна возможность обсудить наиболее актуальные вопросы, касающиеся региональной безопасности, безопасности в тех регионах, где сегодня мир наблюдает особую напряжённость. Это, безусловно, Ближний Восток, Сирия, Ливия, другие регионы", — добавил российский министр.

По его словам, сегодня также будут подведены итоги работы за прошедший год и намечены первоочередные задачи на предстоящий период.