Песков заявил о дефиците диалога между Россией и США

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о "чудовищном" дефиците диалога между РФ и США.

"На практике чудовищный дефицит этого диалога чувствуется и сейчас", — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее президент РФ Владимир Путин в выступлении на встрече Валдайского клуба заявил, что его встречи с американским лидером Дональдом Трампом были скорее позитивными, чем негативными, добавив, что лучше общаться и контактировать друг с другом, чем "собачиться". По мнению президента РФ, Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.