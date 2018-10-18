Диалог с Трампом не улучшит отношения между Россией и США, заявил эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиции России и США определяются их геополитическими противоречиями, поэтому хорошие личные отношения между лидерами двух стран вряд ли смогут сыграть значимую роль в их сближении, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Президент России Владимир Путин в выступлении на встрече Валдайского клуба заявил, что его встречи с американским лидером Дональдом Трампом были скорее позитивными, чем негативными, добавив, что лучше общаться и контактировать друг с другом, чем "собачиться". По мнению президента РФ, Трамп настроен на стабилизацию и выравнивание отношений с Россией.

"Отношения США и России в значительной степени характеризуются не тем, какие личные отношения между Путиным и Трампом, а другими, объективными обстоятельствами. И несмотря на то, что вроде бы Трамп что-то хочет изменить, и Путин это чувствует, на самом деле, отношения между двумя государствами базируются на иной основе – на основе столкновений геополитических интересов США и России. Они противоречат друг другу, поэтому и не происходит никаких сдвигов, которые ожидаются российским руководством и которых, наверное, хотел Трамп", — заявил эксперт.

Геополитика на востоке

Путин в своем выступлении много говорил о партнерстве с Китаем и упомянул, в частности, что странам удалось решить двусторонние противоречия, начав поиски их разрешения с построения доверия. Политолог согласен, что отношения России с эти ключевым мировым игроком строятся совсем иначе, чем с США, но причина в этом ровно та же.

"Сегодня Россия ищет новые геополитические поля, новое геополитическое пространство для того, чтобы укрепить свою внешнюю политику, найти и сформировать постоянные величины своего внешнеполитического поведения. Она ищет все это на Востоке. И находит в лице Китая. Нас сегодня какие-то мощные, стратегические интересы двух государств совпадают. Поэтому отношения между Россией и Китаем кажутся достаточно прочными, конструктивными", — отметил Гарбузов.

В данном случае дружба между лидерами двух стран удачно "добавляется" к позитивной геополитической картине, добавил эксперт.

Война и выгоды

Политолог прокомментировал и диалог между Вашингтоном и Пекином, который в последнее время омрачается торговыми войнами. По его оценке, модель экономических отношений между странами уникальна.

"Отношения США с Китаем основаны на очень интересной модели. Модель, которая сочетает в себе взаимодействие и взаимозависимость, а вместе с тем и взаимное отторжение. Это очень уникальная модель. В ней есть и торговые войны, а вместе с тем есть и взаимоприобретения двух экономик – американской и китайской", — заявил Гарбузов.

При этом эксперт не стал сгущать краски, подчеркнув, что в истории не найдется периодов, когда торговые войны не велись, экономическое противостояние далеко не всегда выливается в горячие конфликты, так что ожидать настоящей войны между Вашингтоном и Пекином не стоит, считает он.