Диалог с Трампом не улучшит отношения между Россией и США, заявил эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Позиции России и США определяются их геополитическими противоречиями, поэтому хорошие личные отношения между лидерами двух стран вряд ли смогут сыграть значимую роль в их сближении, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
"Отношения США и России в значительной степени характеризуются не тем, какие личные отношения между Путиным и Трампом, а другими, объективными обстоятельствами. И несмотря на то, что вроде бы Трамп что-то хочет изменить, и Путин это чувствует, на самом деле, отношения между двумя государствами базируются на иной основе – на основе столкновений геополитических интересов США и России. Они противоречат друг другу, поэтому и не происходит никаких сдвигов, которые ожидаются российским руководством и которых, наверное, хотел Трамп", — заявил эксперт.
Геополитика на востоке
Путин в своем выступлении много говорил о партнерстве с Китаем и упомянул, в частности, что странам удалось решить двусторонние противоречия, начав поиски их разрешения с построения доверия. Политолог согласен, что отношения России с эти ключевым мировым игроком строятся совсем иначе, чем с США, но причина в этом ровно та же.
В данном случае дружба между лидерами двух стран удачно "добавляется" к позитивной геополитической картине, добавил эксперт.
Война и выгоды
Политолог прокомментировал и диалог между Вашингтоном и Пекином, который в последнее время омрачается торговыми войнами. По его оценке, модель экономических отношений между странами уникальна.
При этом эксперт не стал сгущать краски, подчеркнув, что в истории не найдется периодов, когда торговые войны не велись, экономическое противостояние далеко не всегда выливается в горячие конфликты, так что ожидать настоящей войны между Вашингтоном и Пекином не стоит, считает он.