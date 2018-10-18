Эксперты оценили выступление Путина на "Валдае"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости политологи считают, что Россия продолжит терпеливо и аргументированно излагать свою позицию, но не станет поддаваться на провокации.

Так они отреагировали на выступление Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, во время которого он подтвердил приверженность России диалогу даже при нынешней жесткой политической обстановке в мире.

Эксперты считают, что глава государства обозначил перед участниками необходимость выстраивать новую линию в международных процессах, а для этого нужна более последовательная позиция в отношениях с Россией и ориентация прежде всего на свою пользу, а не одномоментные идеологизированные задачи.

Россия не поддастся на провокации

По мнению политолога Александра Конькова, президент подтвердил, что "Россия готова к диалогу в любой момент".

"Но пока о каких-то обстоятельствах, которые позволяли бы сдвинуться с мертвой точки, не приходится говорить… Остаётся только ждать, когда созреют обстоятельства для того, чтобы действительно двигаться в каком-то конструктивном направлении вперёд", — считает эксперт.

Об этом говорит и член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин, отмечая стремление России искать точки для взаимодействия с другими странами. Также, по его мнению, интерпретировать заявления Путина о позиции России во внешней политике можно словами "польза" и "стратегическое терпение".

"Но это не пассивное состояние. Мы не поддаемся на провокации, проводя свою линию. Она состоит в том, что, несмотря на очень жесткую, агрессивную политическую среду, мы продолжаем постоянно искать точки для соприкосновения, диалога, ориентируясь на то, что соображения пользы для наших оппонентов окажутся, в конечном счете, важнее сиюминутных, часто идеологизированных подходов", — полагает аналитик.

Основные посылы

По словам Зудина, большая часть общения президента была посвящена "развитию, уточнению того, что было сказано ранее".

"Это важно, потому что, судя по всему, для президента имеет исключительно важное значение, чтобы его мысли были восприняты. А если так, то не надо жалеть усилий на то, чтобы объяснять и приводить дополнительные аргументы. Особое внимание к диалогу", — считает собеседник агентства.

По его мнению, такая позиция России "позволяет последовательно избегать втягивания в игры, правила в которых пишут другие".

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что посыл в выступлении Путина заключается в том, что "с Россией нужно считаться, и это наша геополитическая позиция". "И мы достаточно сейчас мощны, чтобы за этими словами были основания", — сказал он.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов при этом считает, что Путин послал сообщение о необходимости выстраивать "что-то новое в международных процессах".

"Москва готова к этому. Он посылал сигнал не только на Запад, были они и в Китай, и в Японию, и на Ближний Восток. Он обозначил, что нам необходима последовательная позиция партнёров — это очень важный фактор", — сказал эксперт.