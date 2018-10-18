Путин на "Валдае" продемонстрировал приверженность миру, заявил политолог

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин показал в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай", что не заинтересован в эскалации напряжения, а ищет мирный путь решения проблем, считает британский политолог, профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Великобритании Ричард Саква.

"Интересный новый формат в этом году — дискуссии. И мое ощущение от его выступления такое, что Путин достаточно четко показал, что он не проявляет агрессию, что он ищет некий мирный путь, он совершенно точно не заинтересован в эскалации существующего напряжения, совсем наоборот, на самом деле. Как президент, он не собирается сдавать свои позиции, он говорит, что Россия открыта к диалогу", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах форума.

Одной главных идей Путина на протяжении последних лет выступления на "Валдае" было то, что Россия — это глобальный игрок, и она не собирается быть в зависимом положении, отметил Саква.

"После его публичного выступления у нас было маленькое чаепитие, где он сказал, что военный бюджет России намного меньше, чем бюджет США, но Москва при этом распоряжается этими средствами более мудро. Другими словами, в этом (его словах — ред.) была достаточная уверенность, что в этом опасном мире Россия сможет отстаивать свою позицию", — добавил он.

Среди самых запоминающихся речей президента на заседаниях клуба "Валдай" Ричард Саква отметил выступление Путина в 2013 году.

"Это было провозглашение, если хотите, независимости России от Запада. В независимости от того, сбылось это или не сбылось, эта тема продолжается. Это была его знаменитая речь, которая стала поворотным моментом, в ней он наметил в общих чертах альтернативную программу. До 2012 года он говорил о том, что Россия и Запад могут найти общий язык, но после 2012-2013 года пришло понимание того, что никакого общего языка найдено не будет. Мы открыты к диалогу, но не будем сдавать наши позиции", — подчеркнул Саква.