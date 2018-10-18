Выступление Путина на "Валдае" было откровенным и личным, считает эксперт

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи было откровенным и личным, российский лидер продемонстрировал веру в возможности страны, заявил РИА Новости академик РАН Виталий Наумкин.
Он отметил, что Путин продемонстрировал веру "в возможности, которыми располагает Россия". "Было много личного, Владимир Владимирович говорил о собственном опыте, о том, что как он когда-то не представлял себе, не зная всех уголков России, всю мощь нашего народа, нашей страны, как он заново или еще больше полюбил свою страну, познав ее и ее возможности", — заявил эксперт.
Он также отметил мысль российского лидера, что вопрос военного присутствия Ирана в Сирии — это дело отношений Дамаска и Тегерана, а не Москвы.
"Его мысль, как я его понимаю, состоит в том, когда от нас требуют, чтоб Иран покинул территорию Сирии, — он подчеркнул, что вопрос должен решаться между Сирией и Ираном, не Россия должна это решать, Иран там находится по просьбе сирийского правительства, легитимно — когда не будет необходимости в том, чтобы иранцы помогали Сирии, тогда, наверно, если сирийское правительство сможет обойтись без этого и получит гарантии, тогда необходимость в этом отпадет. Вот смысл его речи, а не в том, что мы будем создавать какие-то гарантии или будем решать проблему — это не наша проблема", — заявил Наумкин.
Академик назвал формат Валдайского клуба "блестящим". "Великолепная площадка. Сегодня вообще мало площадок между Россией и Западом. Круг людей, которые приезжают, в том числе из западных стран, — это уникальная вещь. Кроме того, "Валдай" развивается. В этот раз была новая составляющая — деятели культуры, представители реального сектора (экономики), были (дирижер Валерий) Гергиев, (директор Эрмитажа Михаил) Пиотровский. Это новое дополнение показывает, что "Валдай" креативен и дальше будет развиваться", — заявил Наумкин.