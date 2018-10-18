Выступление Путина на "Валдае" было откровенным и личным, считает эксперт

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи было откровенным и личным, российский лидер продемонстрировал веру в возможности страны, заявил РИА Новости академик РАН Виталий Наумкин.

"У Владимира Владимировича каждый год новые подходы. В этот раз можно отметить большую откровенность, с которой он говорил. Второе — это большой оптимизм по поводу будущего России и преодоление тех трудностей, которые нам пытаются создать наши противники и в экономической сфере, и в политической сфере. Новые акценты, которые были совершенно очевидны, на Украине, в Сирии, в "горячих", так сказать, точках. Но самое интересное, я считаю, — это оценки наших отношений с Западом. Подчеркнута, с одной стороны, готовность развивать отношения, в том числе с США, а с другой стороны, бесперспективность — очень убедительно, с аргументами — того курса, который проводится против нас", — поделился Наумкин впечатления от выступления Путина.

Он отметил, что Путин продемонстрировал веру "в возможности, которыми располагает Россия". "Было много личного, Владимир Владимирович говорил о собственном опыте, о том, что как он когда-то не представлял себе, не зная всех уголков России, всю мощь нашего народа, нашей страны, как он заново или еще больше полюбил свою страну, познав ее и ее возможности", — заявил эксперт.

По его словам, личные оценки "произвели большое впечатление, по тому, что я слышал, на тех людей, которые здесь присутствовали".

Он также отметил мысль российского лидера, что вопрос военного присутствия Ирана в Сирии — это дело отношений Дамаска и Тегерана, а не Москвы.

"Его мысль, как я его понимаю, состоит в том, когда от нас требуют, чтоб Иран покинул территорию Сирии, — он подчеркнул, что вопрос должен решаться между Сирией и Ираном, не Россия должна это решать, Иран там находится по просьбе сирийского правительства, легитимно — когда не будет необходимости в том, чтобы иранцы помогали Сирии, тогда, наверно, если сирийское правительство сможет обойтись без этого и получит гарантии, тогда необходимость в этом отпадет. Вот смысл его речи, а не в том, что мы будем создавать какие-то гарантии или будем решать проблему — это не наша проблема", — заявил Наумкин.

Он добавил, что с аналогичной мыслью выступил перед участниками заседания ранее в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Он говорил, что мы внесли свой вклад в то, чтобы отвести проиранские формирования от иранской границы. Это было сделано не без помощи России. Все остальное — было подчеркнуто — они находятся там легитимно, по просьбе сирийского правительство", — заявил собеседник агентства.

Академик назвал формат Валдайского клуба "блестящим". "Великолепная площадка. Сегодня вообще мало площадок между Россией и Западом. Круг людей, которые приезжают, в том числе из западных стран, — это уникальная вещь. Кроме того, "Валдай" развивается. В этот раз была новая составляющая — деятели культуры, представители реального сектора (экономики), были (дирижер Валерий) Гергиев, (директор Эрмитажа Михаил) Пиотровский. Это новое дополнение показывает, что "Валдай" креативен и дальше будет развиваться", — заявил Наумкин.