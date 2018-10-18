Эксперт назвал главным посылом выступления Путина готовность к переговорам

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Главный посыл выступления президента РФ Владимира Путина во время выступления на заседании дискуссионного клуба "Валдай" — это готовность вести переговоры, сказал старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмюэл Чарап, комментируя выступление главы государства.

"Оптимистический тон о будущем, то есть, такое ощущение, что его политика на правильной стороне истории. Отсутствие оборонительной позы и даже наступательной. Я уже не первый год здесь, я помню очень хорошо 2014 год, когда, конечно, было очень много критики, а в этом году намного мягче. Если от этого извлечь главный месседж, то это, наверное, как он сказал в самом конце, что он готов вести переговоры и разговаривать", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах форума.