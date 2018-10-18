Эксперт назвал формат встреч Путина в рамках "Валдая" редким и полезным

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Формат регулярных встреч президента РФ Владимира Путина с экспертным сообществом в рамках дискуссионного клуба "Валдай" очень полезен, он редко встречается, сказал старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмюэл Чарап.

"Это редкость, я не знаю лидера какой-либо другой страны, который регулярно встречается с экспертным сообществом в таком формате и позволяет ему задавать какие-либо вопросы, которые их интересуют. Так что такой формат полезен. Благодаря "Валдаю" есть возможность разговаривать с другими высокопоставленными российским чиновниками", — сказал эксперт РИА Новости в кулуарах форума.

"Для меня, как для человека, который занимается Россией, форум "Валдай" — это возможность общаться с первоисточниками, с ведущими российским экспертами, особенно с чиновниками, это большая редкость", — подчеркнул он.