В Госдуме рассказали, что влияет на переговоры с Японией о мирном договоре

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Динамика отношений России с Японией положительная по всем направлениям, при этом длительные обсуждения вопроса о подписании мирного договора характерны для менталитета японского народа, считает председатель группы ГД по связям с парламентом Японии Евгений Шулепов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

В четверг на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин также заявил, что, если Россия и Япония подпишут мирный договор сейчас, это не значит, что остальные проблемы отношений "выбросят на свалку истории".

"Несмотря на то, что Япония находится в коалиции, тем не менее, наши отношения очень серьезно развиваются по всем направлениям в экономике и в социальной сфере, в культуре, в спорте и так далее. Поэтому Япония со своей стороны предпринимает, на наш взгляд, очень серьезные усилия для того, чтобы развить наши отношения. И динамика очень положительная по всем направлениям, это и между правительственными структурами, и региональными… Мы очень оптимистично настроены на взаимоотношения с Японией", — сказал Шулепов РИА Новости.

Политик пояснил, что скорого ответа от Токио насчет мирного договора ждать не стоит. Так как в традициях японского народа — принимать подобные решения после длительных обсуждений и дискуссий.

"Надо знать менталитет японцев, они к каждой подписанной бумаге относятся чрезвычайно ответственно, понимаете, это такая нация, которая не бросает слов на ветер, тем более, если подписан документ, они за абсолют принимают… Обязательно это будет обсуждаться на самых разных уровнях и после этого будут приниматься решения", — добавил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.