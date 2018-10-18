Губернатору Владимирской области передали папку с наказами от избирателей

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев передал губернатору Владимиру Сипягину "синюю папку" с наказами избирателей региона, исполнение которых партия "Единая Россия" берет на особый контроль, сообщило региональное отделение ЕР в четверг.

"Секретарь регионального отделения "Единой России", председатель законодательного собрания региона Владимир Киселев вручил на заседании областного парламента "синюю папку" с наказами избирателей, адресованных будущему губернатору Владимирской области, которым стал Владимир Сипягин. Контроль за исполнением обобщенных наказов жителей региона "Единая Россия" возьмет на особый контроль", — говорится в сообщении.

Киселев заявил, что в ходе встреч депутатов Госдумы с жителями региона поступило большое количество жалоб и предложений, "которые отражают проблематику всей Владимирской области и ее муниципалитетов".

"Все они относятся к компетенции органов местного самоуправления и вошли в "синюю папку", которую сегодня я передал губернатору", — подчеркнул Киселев.

Большинство предложений жителей Владимирской области касалось необходимости совершенствования социальной системы. В частности, граждане просят разработать систему льгот и доплат для пенсионеров, аналогичную применяемой в Москве и Московской области, а также просят выделять земельные участки женщинам при рождении третьего ребенка. Спикер ЗС рассказал, что жителей региона волнуют проблемы в медицине, а именно большая нехватка узконаправленных специалистов, отток медицинских кадров в крупные города, низкая зарплата.

"Что касается жалоб, поступивших из районов области, то они касаются расселения из аварийного жилья, нехватки рабочих мест, недостаточной газификации, утилизации ТБО, благоустройства, открытия ФАПов и работы медицинских организаций, неудовлетворительного состояния дорог и многого другого. Жалобы поступили от жителей Гусь-Хрустального, Ковровского, Киржачского, Муромского и других округов", — заключил Киселев.

На прошедших в сентябре выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин обошел действующего губернатора-единоросса Светлану Орлову. В должность Сипягин вступил 8 октября. Также в сентябре в регионе прошли выборы депутатов ЗС, на которых "Единая Россия", набрала 29,57% голосов избирателей, КПРФ — 23,66%, ЛДПР-20,80%, "Справедливая Россия" — 10,2%, Коммунистическая партия социальной справедливости — 6,14%. Председателем регионального ЗС был избран единоросс Владимир Киселев, он возглавлял региональный парламент и прошлого созыва.