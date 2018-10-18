Большая делегация японских чиновников прилетит в Москву 22 октября

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Большая делегация японских парламентариев и чиновников высокого уровня приедет в Москву 22 октября, планируется обсудить отношения в сфере туризма, сообщил РИА Новости в четверг председатель группы ГД по связям с парламентом Японии Евгений Шулепов.

Также, по его словам, готовится визит в РФ генсека правящей в Японии Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи для дальнейших переговоров на самом высоком уровне.

"У нас 22 октября приезжает большая делегация, будем рассматривать отношения в сфере туризма, и готовится приезд генерального секретаря партии либерально-демократической, дата пока не определена, ведем консультации для дальнейших переговоров на самом высоком уровне", — сказал Шулепов.

"Это парламентарии и чиновники высокого уровня, которые могут принимать решения, так скажем", — уточнил политик, отвечая на вопрос, кто именно прилетит в составе делегации.