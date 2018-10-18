Росгвардия не планирует рассматривать обращение Навального из-за ЧП в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Руководство Росгвардии не планирует в ближайшее время знакомиться с обращением Алексея Навального, так как занята вопросами обеспечения безопасности после нападения на колледж в Керчи, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов в ответ на опубликованные возглавляемым Навальным "Фондом борьбы с коррупцией" утверждения о нарушениях в ведомстве вызвал его на дуэль, пообещав превратить в "отбивную". В четверг, 18 октября Навальный ответил на "вызов на дуэль" Золотова и предложил провести ее в виде теледебатов.

"Руководство Росгвардии не знакомилось и в ближайшее время не ознакомится с этим видео, потому что есть более насущные и важные дела, связанные с обеспечением безопасности в Керчи", — пояснил Грибакин, добавив, что видео Навального в дни траура после ЧП в Керчи можно расценивать как "танец на костях".

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. Его мотивы пока неясны.