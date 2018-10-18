Новый формат "Валдая" показал, что Путин готов к дискуссии, считает эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новый формат дискуссионного клуба "Валдай" с участием президента РФ Владимира Путина подчеркивает, что общение носит не иерархический, а открытый диалоговый характер, и российский лидер готов к разговору по острым вопросам, считает руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

"Такой формат уже использовался президентом на других форумах, в частности, на форумах ОНФ. Да, на "Валдае" такой формат впервые, но для Путина он не новый", — сказал Миронов РИА Новости.

По его словам, когда такая модель использовалась на форумах ОНФ, то подчеркивалась близость к аудитории.

"Думаю, что и тут преследовалась такая же цель, хотя аудитории разные, но цель — подчеркнуть связь с экспертным сообществом. Путин демонстрирует открытость и готовность к диалогу без чинов, формальностей и иерархий, его готовность к дискуссии по самым острым вопросам, его готовность к ответам на вопросы. Это такой открытый диалоговый формат, не иерархический", — пояснил политолог, добавив, что на "Валдае" обсуждается много политических вопросов, и Путин показал, что готов к такому разговору.

ОНФ – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Путин. Главные задачи ОНФ — контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан. Путин неоднократно выступал на форумах ОНФ, где отвечал на вопросы участников в режиме пресс-конференции.