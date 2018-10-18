СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о реакции премьер-министра Японии Синдзо Абэ на предложение заключить мирный договор до конца года: по его словам, для Токио это неприемлемо без решения территориальной проблемы.

Ранее Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу.

"У премьера Абэ своя точка зрения… В неформальной обстановке мы с ним продолжили эту дискуссию. Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым и мы должны сначала выстроить принципиальное решение вопросов по территориальным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре", — заявил Путин в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

"Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся, и не видно еще конца и края", — добавил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.