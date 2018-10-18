СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о реакции премьер-министра Японии Синдзо Абэ на предложение заключить мирный договор до конца года: по его словам, для Токио это неприемлемо без решения территориальной проблемы.
"У премьера Абэ своя точка зрения… В неформальной обстановке мы с ним продолжили эту дискуссию. Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым и мы должны сначала выстроить принципиальное решение вопросов по территориальным вопросам, а потом уже говорить о мирном договоре", — заявил Путин в ходе ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
"Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся, и не видно еще конца и края", — добавил он.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.