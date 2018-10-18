Совфед сформирует группы дружбы с Южной Кореей и КНДР, сообщил источник

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о формировании группы дружбы с парламентом Южной Кореи, ее возглавит первый замглавы комитета Владимир Джабаров; также создается группа дружбы с КНДР под руководством главы комитета СФ по регполитике Олега Мельниченко, сообщил РИА Новости в четверг источник в палате.

"На заседании международного комитета в понедельник будут рассмотрены вопросы о создании групп дружбы с парламентариями Южной Кореи и КНДР. Как ожидается, первую группу возглавит первый зампредседателя комитета Владимир Джабаров, его заместителем станет первый замглавы комитета СФ по законодательству Людмила Бокова", — сказала собеседник агентства.

"Группу дружбы с коллегами из КНДР возглавит председатель комитета СФ по региональной политике Олег Мельниченко", — добавил он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в первых числах сентября посетила КНДР, в начале октября — Южную Корею. В ходе поездок шла речь об активизации межпарламентского диалога между Россией, Северной и Южной Кореей.

Кроме того, на заседании международного комитета будет рассмотрен вопрос об утверждении экс-посла РФ в Молдавии Фарита Мухаметшина замглавой комитета, сообщил источник.